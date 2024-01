Franz Beckenbauer pensava il calcio in modo totale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Cos’era il libero? Il libero doveva controllare lo spazio. Doveva farlo in undominato dalle marcature a uomo, dove la posizione dei difensori era definita in maniera reattiva da quella degli attaccanti da marcare. Esentato da marcature, il libero provava a riannodare la struttura difensiva della squadra sfilacciata dalle marcature a uomo. Ricucire laddove la squadra si spezza, dare continuità a un tessuto che si smaglia: ricostruire l’ordine. Doveva coprire la zona palla; doveva essere pronto pronto a contrastare l’avversario che era riuscito a liberarsi dalla marcatura; doveva occupare le zone scoperte con il compito di assorbire inserimenti da dietro e di leggere le linee di passaggio avversarie. L’invenzione del libero è ormai vecchia di quasi cent’anni. Fu l’austriaco Karl Rappan che, alla guida del Servette, mise a punto il verrou. La disposizione ...

(Adnkronos) – Il calcio Italia no rende omaggio a Franz Beckenbauer . Il più grande interprete del calcio tedesco è morto all'età di 78 anni.

