Francia | media | Gabriel Attal nominato premier dopo dimissioni Borne

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –, l’attuale ministro dell’Istruzione in, sarebbe statoprimo ministro in sostituzione di Elisabethche ieri si è dimessa. Lo riferisce la radio francese ‘Rtl’.si è dimessaun anno, sette mesi e 23 giorni. Del suo passaggio a Matignon – è la seconda donna ad essere primo ministro inil passaggio lampo di Edith Cresson tra il 15 maggio 1991 e il 2 aprile 1992 –lascerà il ricordo di una persona tenace che è stata costretta a manovrare costantemente per far approvare le sue riforme a causa dell’assenza di una maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale, la Camera dei deputati francese. A testimonianza di ciò l’uso dell’articolo 49.3 della ...