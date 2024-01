Francia | l’ascesa di Attal | dalla polemica con l’Italia sui migranti alla poltrona di primo ministro

Leggi su firenzepost

(Di martedì 9 gennaio 2024)gay dichiarato, vive in coppia con Stéphane Séjourné, ex consigliere di Macron, ora eurodeputato del partito del presidente. Negli anni, secondo i suoi collaboratori, ha ammorbidito alcuni aspetti del carattere: quelli che lo portarono, nel 2018, a creare l'incidente diplomatico con l'Italia, quando definì "vomitevole" la politica di Roma sui, nel pieno della tensione per la chiusura dei portinave di SOS Méditerranée 'Aquarius' L'articolo proviene da Firenze Post.