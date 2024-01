Francia | Gabriel Attal nuovo primo ministro

(Adnkronos) – Gabriel Attal , l’attuale ministro dell’Istruzione in Francia , sarebbe stato nominato primo ministro in sostituzione di Elisabeth ... ()

Gabriel Attal è il nuovo premier della Francia . Questo il nome al quale si è affida to Emmanuel Macron , che ha dovuto prendere una decisione dopo le ... (ilgiornaleditalia)

Attal è il nuovo Primo ministro francese. Nominato dal presidente Emmanuel Macron al posto della dimissionaria Elisabeth Borne, il ..."Vedremo che piega prenderà la vicenda Mps, dove tutti noi lavoreremo affinché rimanga [...] 09 gennaio - 14:41: Macron nominaAttal nuovo primo ministro - 2 - 09 gennaio - 13:03 ...Gabriel Attal, nominato oggi da Emmanuel Macron nuovo premier ... quando era in riunione con i capi degli istituti scolastici di Francia - ministro per l'Educazione nazionale. In tutto il suo percorso ...Gabriel Attal subentra a Elisabeth Borne e a soli 34 anni diventa così il più giovane primo ministro di Francia, ecco chi è.