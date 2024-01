Francesco Storace | il sangue di quei ragazzi ancora senza giustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sfilavano incappucciati e col pugno chiuso quelli che spararono ad Acca Larentia. C'era la voglia dinemico a fomentareterroristi che cercavano di motivare le loro imprese violente. Franco Bigonzetti eCiavatta – una ventina d'anni per ciascuno in quel 1978- furono assassinati nel nome dell'antifascismo e della rivoluzione comunista. Stefano Recchioni – grosso modo la stessa età - fu ucciso qualche ora dopo da una pistolettata delle forze dell'ordine. E ora stanno tutti a tremare (fingendo) per qualche saluto romano che chiamava il “presente”. Presente è chi non muore mai ed è questo che dà fastidio agli aizzatori, agli sciacalli, ai professionisti dell'odio. La memoria non contempla le vittime – troppe – dell'estremismo rosso. Sembra quasi che 46 annidi oblio giudiziario non siano stati...