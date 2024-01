Francesco Pedrini | “Lasciamo da parte la diffidenza e apriamoci al confronto con altri artisti”

...10 febbraio 2004 Roberto Vecchioni " "Rotary Club of Malindi" ( leggi qui la recensione )..."Shadows Collide with People" ( leggi qui la recensione ) " uscito il 24 febbraio 2004 Omar...Dopo una prima serie di concerti di commiato in giro per l'Italia,ha aggiunto una data il ... Oggi siamo arrivati al punto che le cose più progressiste arrivano da Papa. Per questo ...Sono 18 i tennisti italiani ai nastri di partenza delle qualificazioni degli Australian Open che scattano domani sui campi in cemento di Melbourne Park (domenica 14 il via ai main draw). (ANSA) ...Sofferta, molto sofferta. Ma, anche per questo, tanto, tanto bella. Ed importante. La vittoria sul campo del Frosinone è un flash back ...