Francesca Beretta | Giù La Pancia In Azienda | il Bestseller su come migliorare la redditività aziendale attraverso il benessere dei lavoratori

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) - Milano, 09.01.2024 –dimostrano le statistiche, un ambiente di lavoro sano favorisce non solo la crescita della produttivitàle ma anche ilpsico-fisico dei. In questo contesto, l'alimentazione quotidiana gioca un ruolo a dir poco fondamentale. Per tutti quegli imprenditori che desideranola produttività della propriaguardando anche aldei propri, esce oggi il libro della Dott.ssa, Biologa nutrizionista “GIÙ LAINtriplicare i tuoi investimenti con il metodo Giù La: strategie per imprenditori e professionisti per scalare ...