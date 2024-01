Fonderie Pisano | esposto M5S alla Procura e all' Arpac sulle emissioni prodotte dallo stabilimento

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Questa mattina ho presentato undella Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all'Arpa Campania in merito alledalle. In questi giorni ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle Fonderie Pisano continua il rimpallo di responsabilità che non giova a nessuna delle parti in causa”. Ad ... (anteprima24)

"Questa mattina ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all'Arpa Campania in merito alle emissioni prodotte dalle. In questi giorni stiamo ricevendo segnalazioni che attestano l'aria irrespirabile nelle vicinanze del complesso industriale sito nel quartiere di Fratte. Lo stabilimento è stato più ...'Questa mattina ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all'Arpa Campania in merito alle emissioni prodotte dalle. In questi giorni stiamo ricevendo segnalazioni che attestano l'aria irrespirabile nelle vicinanze del complesso industriale sito nel quartiere di Fratte. Lo stabilimento è stato più ...“Questa mattina ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all’Arpa Campania in merito alle emissioni prodotte ...Il consigliere regionale del M5S Michele Cammarano ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all’Arpa Campania in merito alle emissioni prodotte dalle ...