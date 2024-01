Flavio Cobolli | “Giocherò più tornei ATP | sto lavorando ai miei punti deboli Devo ancora crescere”

Next Gen ATP Finals 2023 : ufficiale l’eliminazione di Flavio Cobolli Serviva sperare in un solo risultato, ma così non è accaduto. Non c’è stato bisogno neanche di attendere tutto il match tra Arthur Fils e Dominic ... (oasport)

Next Gen Finals 2023 - Flavio Cobolli si arrende in tre set al francese Fils Arriva la seconda sconfitta di giornata per i tennisti italiani impegnati alle Next Gen ATP Finals, in corso di svolgimento a Jeddah. Dopo il ko di ... (oasport)