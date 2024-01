Fiumicino | politiche sociali | usciti tre bandi dedicati alle categorie più fragili

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 – Sono tre inell’ambito dell’Assessorato, per incrementare i servizi a disposizione di cittadini,più: Capitolato d’appalto per l’affidamento di un servizio di Pronto Intervento Sociale”(PIS) che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall’art. 22 comma 5 art. 30 della Legge Regionale del Lazio del 10 agosto 2016, n.11. Il PIS affronta emergenze ed urgenzein tempi rapidi ed in maniera flessibile verso persone che, per situazioni contingenti, sono sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di ...

...ma anche per stabilire basi solide in vista delle sfidefuture, incluso il 2028. Vogliamo che il nostro partito sia un punto di riferimento dinamico e proattivo per i cittadini di, Picca: 'Tre bandi nell'ambito dell'Assessorato alleSociali, dedicati alle categorie più fragili' - Capitolato d'appalto per l'affidamento di un servizio di Pronto Intervento ...Fiumicino, 9 gennaio 2024 – Sono tre i bandi usciti nell’ambito dell’Assessorato alle politiche sociali, per incrementare i servizi a disposizione di cittadini, dedicati alle categorie più fragili: ...24 ore di sciopero l'8 gennaio per gli aerei appartenenti alle società del settore handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security di Roma Fiumicino e Venezia. Domani potr ...