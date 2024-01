Fiorentina | non solo Faraoni Anche Karsdorp nel mirino dei viola

La Fiorentina si prepara a far partire i suoi esterni. Brekalo sta per firmare per la Dinamo Zagabria, ma anche Ikoné sembra davvero... (calciomercato)

... la loro parte di tabellone si è aperta (in semifinale affronteranno la vincente trae ... Gasperiniha problemi legati al posto di lavoro, però nell'ottava stagione a Bergamo va messo il ...solo una vetrina d'eccellenza per le collezioni dell'Autunno - Inverno 2024 - 2025, ma anche un ... come sempre, siamo convinti che la corniceporterà ulteriore valore ai progetti ...Non è solamente Davide Faraoni l`unico obiettivo della Fiorentina per quanto riguarda la corsia destra. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, il club grigliato.Il Monza, incassato il no per Iling Jr (bloccato dalla Juve già prima del gol alla Salernitana di domenica), si è fatto avanti per Kean e spera di spuntarla su Fiorentina e Bologna.