Fiorentina-Bologna | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di martedì 9 gennaio 2024) Al Franchi, il match valido per i quarti di Coppa Italia traAl Franchi,si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna , sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Il match del Franchi mette in palio ... (sportface)

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa2. Zirkzee 3. Inter VINCENZO ITALIANO () 1. Frosinone 2. Gudmundsson 3. Inter EUSEBIO DI FRANCESCO (FROSINONE) 1.2. Calafiori 3. Inter SIMONE INZAGHI (INTER) 1. Frosinone 2.FIORENTINA BOLOGNA STREAMING TV – Stasera, martedì 9 gennaio 2024, alle ore 21 Fiorentina e Bologna scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per i quarti di finale della Coppa ..."Fiorentina-Bologna può essere una gara spettacolare, sicuramente uno degli incroci più importanti tra le due squadre nel recente passato". Parole di Alessandro ...