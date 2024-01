Fiorentina-Bologna | Coppa Italia | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 9 gennaio 2024)è una partita valida per i quarti di finale die si gioca martedì alle 21:00:, tv enon vogliono riscrivere soltanto le gerarchie della Serie A ma anche quelle dellaed al “Franchi” si sfideranno in un’appassionante gara secca tutta da gustare, contendendosi un successo che mette in palio un pass per la semifinale. Bonaventura – IlVeggente.it (Ansa)Per la Viola, in caso di vittoria, si tratterebbe della terza apparizione di fila tra le prime quattro della seconda competizione nazionale per ordine d’importanza: nella scorsa edizione arrivò addirittura a giocarsi la finalissima dell’Olimpico, poi persa di ...