Fiorentina-Bologna 0-0 LIVE | Ferguson vicino al gol

(Di martedì 9 gennaio 2024) Al Franchi, il match valido per i quarti di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. PRIMO TEMPO Prima frazione di grande intensità al Franchi con le due squadre che si sono date battaglia per tutti i 45 minuti. Meglio laall’inizio, ma l’occasione più grande è per ilcon la traversa colpita da Joshua Zirkzee dopo una splendida giocata.

Queste le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo delche in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro lasi è espresso sul mercato del club emiliano e sul futuro ...Al Franchi, il match valido per i quarti di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. PRIMO TEMPO Prima ...Al Franchi si affrontano due squadre che in campionato sono in lotta per la Champions League: la Fiorentina e il Bologna. I toscani sono quarti con 33 punti, la formazione di Thiago Motta è subito ...Thiago Motta Milan, Di Vaio (ds Bologna): «Rinnova Potevate chiederlo a lui». Le parole prima del match contro la Fiorentina Il direttore sportivo del Bologna Di Vaio ha parlato prima del match di ...