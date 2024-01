Fils fatale | e Gasquet saluta la top100

In seguito alla sconfitta patita contro il connazionale Arthurnell'Atp250 di Auckland, Richard Gasquet dopo 19 anni di permanenza consecutiva esce dalla top100. L'ormai trentasettenne nativo di Beziers era chiamato alla difesa del titolo vinto l'anno scorso ......in apertura a causa di un doloroso doppi fallo è risultato: Hijikata non ha mai trovato il modo per rendersi pericoloso in risposta. Atp Hong Kong - Shang supera Tiafoe. Rublev batte...In seguito alla sconfitta patita contro il connazionale Arthur Fils nell'Atp250 di Auckland, Richard Gasquet dopo 19 anni di permanenza ...Yannick Alléno poursuit sa carrière malgré le décès brutal de son fils Antoine à l'âge de 24 ans ... d’une vie contre le Paris Saint-Germain La chimie des fourmis, arme fatale pour les tiques Mercato ...