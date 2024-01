Fiere | Ieg Asia acquisisce gli eventi f&b di Montgomery Asia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Prosegue la crescita all'estero di Italian Exhibition Group. Recentemente IegPte Ltd ha infatti acquisito ledel settore food&beverage Speciality Food & Drinks, Speciality Coffee & Teae Food2Go da. Una mossa, dal forte valore strategico, che rafforza l'impegno di Iega contribuire positivamente al panorama F&B di Singapore e dei mercati Asean. I tresi svolgeranno infatti in contemporanea - dal 26 al 28 giugno 2024 presso il Sands Expo & Convention Centre di Singapore - e si affiancheranno all'attesissima edizione inaugurale di Sigep ...

Prosegue la crescita all'estero di Italian Exhibition Group che ha acquisito da Montgomery Asia , tramite la controllataAsia Pte Ltd, le 3 principalidel settore food&beverage : Speciality Food & Drinks Asia, Speciality Coffee & Tea Asia e Food2Go. Una operazione che ha un forte valore strategico e rafforza l'...RecentementeAsia Pte Ltd ha infatti acquisito ledel settore food&beverage Speciality Food & Drinks Asia, Speciality Coffee & Tea Asia e Food2Go da Montgomery Asia . Una mossa, dal ...Ilaria Cicero, Chief Executive Officer di Ieg Asia: 'In meno di 1 anno dall’inizio della sua attività il 1° marzo 2023, Ieg Asia ha fatto crescere il suo portafoglio di eventi, specialmente nel settor ...Un supermercato che è molto più di un luogo di approvvigionamento alimentare. Si tratta dell’Emporio solidale di Rimini di via Spagna, un market atipico che rappresenta un vero e proprio progetto comu ...