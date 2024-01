Fichi Ventura | pesto Coop e calamari Sottozero Food Allarme listeria ovunque Ma cosa mangiamo? Il report

Si tratta del richiamo di un lotto disecchiper aflatossine, quello di un lotto di feta per Salmonella e, prima, del ritiro di uno sciroppo alle erbe con un novel food non autorizzato. ...Si tratta del richiamo di un lotto disecchiper aflatossine, quello di un lotto di feta per Salmonella e, prima, del ritiro di uno sciroppo alle erbe con un novel food non autorizzato. ...Si moltiplicano i prodotti alimentari richiamati dal Ministero della Salute: attenzione a ciò che si compra. Ecco la lista ...Le ultime allerte del 2023: fichi secchi per aflatossine, tonno per istamina, feta per Salmonella e sciroppo alle erbe con novel food ...