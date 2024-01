Ferragni | l' affondo di Myrta Merlino | Quando si è così famosi si devono fare le cose con cautela

(Di martedì 9 gennaio 2024) La notizia dell'iscrizione di Chiaranel registro degli indagati dalla Procura di Milano per truffa aggravata, in merito alla vicenda del Pandoro Balocco, ha scatenato un nuovo tam tam mediatico. Mentre l'imprenditrice digitale si dice serena e fa sapere di avere piena fiducia nella...

La presidente del Consiglio ringrazia Abascal: «Con lui insieme per allargare la famiglia dei conservatori in Europa». Per il numero uno di Forza ... (ilsole24ore)

"Lei ha scelto la strada del vittimismo, che è la sua cifra. Lui mi pare sgangherato, più propenso alla via dell'aggressività, ma non so quanto ... (liberoquotidiano)

Poi l'dell'influencer, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana: "Sono, ... La parabola di Chiaraindagata per truffa alberto mattioli 09 Gennaio 2024...termine utilizzato proprio da Chiaranella sua denuncia del bigottismo del futuro governo del centrodestra', ha continuato Salini, in collegamento con lo studio. Quindi è arrivato l'...«Dalla colpa alla vergogna all'inadeguatezza, fino all'impotenza di non riuscire a cambiare la situazione». Sono queste le emozioni che sta vivendo Chiara Ferragni a causa ...L’imprenditrice sotto accusa per il caso del pandoro: «Sono serena, ho fiducia nella magistratura» ...