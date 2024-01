Ferragni-Balocco | attesa per gli interrogatori L' ospedale infantile di Torino conferma la donazione di un milione

Leggi su agi

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - Dopo le acquisizioni nella sede di Fossano della, in Procura a Milano è cominciata l'analisi delle carte prelevate dalla Guardia di Finanza. Sul tavolo del pm Eugenio Fusco c'è un dischetto che contiene la copiosa documentazione ritenuta utile per fare chiarezza sulla promozione per beneficenza del dolce natalizio griffato da Chiaraaccusata di truffa aggravata assieme alla presidente e ad dell'azienda, Alessandra. Nessuna convocazione al momento per le indagate. E' verosimile che la Procura attenda che i legali delle imprenditrici manifestino la loro volontà di dare una spiegazione dei fatti quando e se lo ritengano opportuno. Ieri, prima delle acquisizioni, i difensori avevano preso contatti col pubblico ministero. Sebbene non sia stata comunicata tramite avviso di garanzia, la notizia dell'iscrizione ...