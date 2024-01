Fenerbahçe-Konyaspor | Super Lig | tv | streaming | formazioni | pronostici

Fenerbahce-Konyaspor (mercoledì 10 gennaio 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici

Con 47 punti fatti in 18 gare prosegue la marcia del Fenerbahce in vetta, in un appassionante testa a testa con i cugini e campioni uscenti del ... (infobetting)