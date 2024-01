Fedez stufo dell’assedio sotto casa | botta e risposta con Myrta Merlino | «Qui trovi solo la cacca di Paloma…» Lei replica – Il video

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo aver preso di mira i giornalisti appostatisua e di Chiara Ferragni commentando con ironia che «fuori dalladi Matteo Messina Denaro c’era meno gente»,se la prende in particolare la giornalista di Pomeriggio 5,. «Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davantinostra nella speranza di vedere non so che cosa., devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto lasemidura», dice il rapper in undalle sue stories. «Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla ...

La replica di Myrta Merlino ", con tutto il rispetto, quando fai notizia per tutta la vita, i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, sia quando ti servono per le cose che ti vanno ...La replica di Myrta Merlino ", con tutto il rispetto, quando fai notizia per tutta la vita, i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, sia quando ti servono per le cose che ti vanno ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La sorella minore di Chiara Ferragni spegne 31 candeline e si fa preparare una torta che, però, non ha sortito gli effetti sperati ...