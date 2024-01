Federica Pellegrini | a casa con Matilde | la prima foto insieme

Inizio anno difficile per il Giappone. Una raffica di 21 terremoti ha colpito la costa centro-occidentale del Giappone in poco più di 90 minuti ... (tg24.sky)

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

Federica Pellegrini , la prima foto su Instagram della figlia piccola, nata una settimana fa La ex nuotatrice Federica Pellegrini ha dato alla luce la ... (247.libero)

Ritorno a casa per Federica Pellegrini e la piccola Matilde . L'ex nuotatrice è stata dimessa dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Nagrar di ... (247.libero)

Ritorno a casa pere la piccola Matilde . L'ex nuotatrice è stata dimessa dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Nagrar di Vampolicella, in provincia di Verona, dove il 3 gennaio alle 6.51 del ..., la prima foto su Instagram della figlia piccola, nata una settimana fa La ex nuotatriceha dato alla luce la sua bambina, Matilde, il 3 gennaio . 'Non sono ...La campionessa di nuoto distribuisce sguardi dolci a tutti i cuccioli di casa mentre sul divano tiene tra le braccia la sua “Meringa”. Atmosfere magiche nella cameretta della piccola ...La Divina è stata dimessa dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Nagrar di Vampolicella, dove il 3 gennaio ha dato alla luce la sua bambina ...