Fastweb Mobile regala 2 mesi di due delle sue migliori offerte

L'offerta si chiama Sky Mobile e sfrutterà la rete mobile di Fastweb , già partner tecnologico per Sky Wifi. Duilio: "Opportunità in più per i ... (dday)

Nasce oggi Sky mobile powered by Fastweb , l'offerta per la telefonia mobile di Sky: ecco cosa sappiamo sulle proposte in arrivo . L'articolo Nasce ... (tuttoandroid)

Fatto sta che quasi tutti i principali operatori telefonici di linea fissa eoperanti in ... Il record di gennaio per i maggiori aumenti spetterà ache dal 1° gennaio ha effettuato un ...Un'alleanza per affrontare la necessità di contenere le spese per investimenti sulla rete. L'... Iliad (come) non avrebbe alcun potere di veto. Ma senza Iliad è un'altra operazione. E qui ...Oggi Fastweb ha lanciato due nuove offerte per la rete mobile, la Fastweb Mobile Full e la Fastweb Mobile Maxi, che oltre ai minuti, ai GB e agli SMS, permettono di avere una serie di vantaggi.Dopo la proposta di Iliad, anche Swisscom, capogruppo di Fastweb, starebbe valutando un'offerta per Vodafone Italia secondo nuovi rumor ...