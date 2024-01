FALSO ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DELLA POLIZIA con oggetto | CONVOCAZIONE

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ricevete una email con unpreoccupante, dal titolo “” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati dadelle forze di. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. La email è da cestinare. Ecco il testo:di STATOREPVBBLICA ITALIANADIREZIONE CENTRALEGIUDIZIARIABRIGATA DI PROTEZIONE MINORI Alla tua attenzione:Sono la signora Nunzia Ciardi, Direttore del Dipartimento diPostale e delle Comunicazioni, CapoBrigata per la protezione dei minori (BPM).Ti contpoco dopo un sequestro informatico di infiltrazione informatica.Autorizzato, in particolare in materia di pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia, esibizionismo, traffico ...

Corruzione, turbata libertà degli incanti einpubblico, alcune delle accuse a vario titolo.... a vario titolo, si è ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati di corruzione, turbata libertà degli incanti,inpubblico, depistaggio e subappalto non ...È indagato insieme ad altre sette persone anche per turbativa d'asta, depistaggio, falso in atto pubblico e subappalto non autorizzato ...