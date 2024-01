Facebook e Instagram | nuovi strumenti per tutelare gli adolescenti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nuove politiche sui contenuti per gliIl colosso creato da Mark Zuckerberg ha da sempre aperto un tavolo di lavoro con esperti di sviluppo, psicologia e salute mentale degli...

Poche ore dopo l'annuncio di Gemini da parte di Google, arriva la pronta risposta di Mark Zuckerberg, che svela come Meta stia testando 20 nuovi ... (europa.today)

I cybercriminali puntano soprattutto ai dati di accesso per quelle piattaforme. Oltre a utilizzare, dove possibile, Passkey, Ecco come proteggersi (vanityfair)

Brutte notizie per Mark Zuckerberg. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( AgCom ), riunitasi il 20 dicembre, ha sanzionato la società Meta ... (today)

Un provvedimento analogo era stato stabilito anche per Google Ireland e Twitch Interactive Germany GmbH. Quanto a Meta , fa sapere l' Agcom in una nota ... (247.libero)

L’Agcom sanziona Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, previsto dal decreto Dignità, ad opera delle piattaforme Facebook ... (feedpress.me)

L'algoritmo inizierà a rimuovere questo tipo di contenuto dalle esperienze degli adolescenti su, così come altri tipi di contenuti non adatti alla loro età.