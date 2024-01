Fabrizio Corona | Sara Barbieri è già una ex? Rosica | “si sono lasciati”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 gennaio 2024)si sarebbero. Ad annunciarlo in esclusiva sui social è l’esperto di gossip Alessandrosi”, parola dell’esperto di gossip Alessandroche lo ha annunciato in esclusiva con un post sul suo account Instagram. La loro storia dunque sarebbe già finita. Ecco cosa scrive: “È finita la storia tra”. Non si conoscono i motivi per i quali i due abbiano deciso di lasciarsi, ma nessuno dei diretti interessati ha smentito la notizia data da Alessandro ...