FA Cup | due portoghesi portano avanti il Manchester United

Ecco perché in FAil tecnico olandese, sempre sulla graticola, non può assolutamente sbagliare . Nel Wigan gli altriprincipali candidati al giallo sono Liam Shaw e Sean Clare .Una ipotetica finale tra imetterebbe automaticamente in palio la prima posizione della ... Il serbo ha partecipato alla United; mentre lo spagnolo, dopo alcuni eventi di esibizione, si è ...Tutto facile per i 'Red Devils' che vincono 2-0 al 'DW Stadium' e si riscattano dopo il ko contro il Nottingham Forest in Premier League ...Con un gol per tempo dei portoghesi Diogo Dalot (ex Milan) e Bruno Fernandes (su rigore), il Manchester United vince 2-0 sul campo del Wigan e si qualifica al quarto.