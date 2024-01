F1 | Mika Hakkinen loda Alonso | “Buon momento per lui | l’Aston Martin è partita forte Poi si è bloccata”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Da Campione a Campione. La leggenda della Formula 1hato le gesta di Fernando, prima pilota delreduce da un 2023 estremamente positivo. Il finlandese, in occasione di un’intervista presente sul canale YouTube Unibet ha voluto porre l’accento sulla dedizione dell’iberico, a suo modo capace di compiere gare straordinarie malgrado tutti i limiti del caso. “ha iniziato la stagione molto. Ho pensato ‘Wow‘ – ha dettoHo pensato che fosse molto positivo per. La sua motivazione, tutto il suo lavoro, il fatto che lui può continuare in F1 con risultati del genere, è stato unper lui. E ...

Uno che ha vinto tanto quanto lui, ossia, è estasiato dalla tenacia dello spagnolo. 'L'Aston Martin ha iniziato molto bene la scorsa stagione - ha dettosu Unibet . Ho detto ...... restando fuori per diversi mesi e in cui il pilota irlandese della Ferrari con qualche buona vittoria e buon piazzamento arrivò a giocarsi il titolo all'ultima gara controsu McLaren ...I buoni risultati ottenuti nella prima parte del 2023 hanno sorpreso un po' tutti, eppure l'Aston Martin ha cercato di tenere quel ritmo per il resto della stagione, non riuscendoci per via degli aggi ...Secondo il responsabile tecnico della Red Bull, Adrian Newey, la capacità di Max Verstappen di guidare istintivamente le vetture di Formula 1 lo pone al fianco degli altri grandi piloti della storia, ...