(Di martedì 9 gennaio 2024) Nulla è mai stato in bilico oppure in. Un’evidenza che è sgorgata nel mondo del Mondiale 2023 di Formula 1 già dai test di inizio dello scorso anno, e successivamente confermata dalla prima uscita del Gran Premio di Bahrain. La Redha dimostrato, con forza e ferocia, di possedere più di una marcia da ingranare in pista rispetto agli avversari che non hanno potuto far altro che arrendersi senza poter partecipare per le lotte titolate. La scuderia austriaca è in crescita costanza, ma secondo Maxil 2023 non è stato un anno di enormi miglioramenti rispetto al. Il campione del mondo del Circus ha dichiarato come la vettura sia stata praticamente perfetta fin dai primi appuntamenti indirizzando, di fatto, le sorti della stagione che lo ha visto salire, nuovamente, sul trono dei piloti. Le ...

