F lli Zappettini festeggia 40 anni di servizi ambientali

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’azienda bergamasca è stata fondata nel 1984 e ha costruito una fitta rete di collaborazioni e partner in Italia e all’estero. Con un parco macchine composto da oltre 150 mezzi, la F.lliè un partner affidabile per diversi aspettied ecologici. A partire dagli escavatori a risucchio, essenziali per particolari tipologie di aspirazione: dalla rimozione di polveri e residui che si depositano all’interno di forni e laminatoi, all’aspirazione di macerie in cantieri edili. La F.lligarantisce la gestione di tutti gli aspetti: dalla pulizia al recupero e trattamento dei materiali asportati , che possono essere raccolti in containers e trasportati presso l’impianto di stoccaggio e selezione di proprietà, garantendo uno smaltimento conforme alle normative ...