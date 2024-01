Ex Ilva Taranto | rottura governo-ArcelorMittal | rifiutata proposta aumento capitale da 320 milioni e crescita partecipazione Invitalia al 66%

'Tempo scaduto, rischio non ritorno e chiusura produzioni' . 'La telenovela sull'exdeve finire al piu' presto. Il Governo deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilita' ...a, ...... in campo per il rilancio "Il Governo e quindi lo Stato è in campo, oggi più che mai, per salvare e rilanciare la siderurgia italiana, anche e soprattutto quella rappresentata dall'exdi,...ArcelorMittal ha chiuso le porte al governo. Il futuro degli stabilimenti di Taranto è sempre più incerto. Ripercorriamo una storia di giustizialismo, sindrome del No, approssimazione politica, populi ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Il governo e quindi lo Stato è in campo, oggi più che mai, per salvare e rilanciare la siderurgia italiana, anche e soprattutto ...