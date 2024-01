Ex Ilva | cosa sta succedendo

... è chiaro come il problema ex -sia stato sottovalutato o non ci sia stata la necessaria ... 'Oggi è successa unache non doveva accadere - rimarca - . Stupisce il fatto che dopo tanti incontri ...Con la prima lo Stato sarebbe passato dall'38 al 60 per cento e lo avrebbe fatto grazie alla conversione di un grosso prestito che aveva elargito all'exalla fine del 2022 per aiutarla con la ...E’ la domanda che a mezza bocca circa tra alcuni addetti ai lavori che seguono la vicenda dell’ex Ilva dopo le ultime novità. Ecco che cosa è successo ieri, la nota di Palazzo Chigi, la posizione dei ...Si candiderà alle Europee "Io ho proposto che nessuno si deve candidare dei leader, perché in Europa bisogna andarci. Io non potrei andarci, Meloni men che ...