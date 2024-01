Ex Ilva | cosa accade ora dopo il divorzio da Mittal | i 3 scenari e il rischio di strascichi legali

Nuova fumata nera al termine dell'incontro tra i vertici della multinazionale e l'esecutivo. Il colosso indiano dell'acciaio sembra intenzionato a chiamarsi fuori da nuovi investimenti, anche come ...... è in campo con Acciaierie d'Italia, cioè con l'ex, perchè riprenderemo in mano la situazione ... Redazione TI RICORDIÈ SUCCESSO L'ANNO SCORSO A GENNAIO Ascolta il podcast con le notizie da ...Salta il banco e cala il sipario per la seconda volta nella storia dell'Ilva di Taranto. Dopo tre mesi di trattative il governo ha dovuto arrendersi all'inevitabile e riconoscere di non avere con il s ...L'esito dell'incontro fra governo e Arcelor Mittal sull'ex Ilva. La nota di Palazzo Chigi. La posizione dei sindacati. E gli scenari ...