Evade dagli arresti domiciliari | arrestato dalla Polizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, a Napoli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, 43enne rumeno, sottoposto agliper reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

