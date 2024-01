Europei di ciclismo su pista al via mercoledì in Olanda | i Consonni e Fidanza alla caccia di medaglie

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Inizieranno10 gennaio, ad Apeldoorn in, glidisu, il primo appuntamento per la Nazionale Italiana in una stagione agonistica che si preannuncia lunga ed impegnativa, con tappe cerchiate in rosso sul calendario come le Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto e i Mondiali ad ottobre.manifestazione ono attesi 292 atleti, 123 donne e 169 uomini, provenienti da 25 paesi; in palio 22 titoli (11 per genere) dafino a domenica 14 gennaio. E non manca, ovviamente, la rappresentanza bergamasca. Dopo lo sfortunato infortunio ai Mondiali di Glasgow dello scorso agosto, tornerà da protagonista Simone: al 29enne di Brembate Sopra spetterà il compito di guidare il quartetto nell’inseguimento, che non ...