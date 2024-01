Europee | Salvini | “Non mi candido | resto a fare il ministro”

(Di martedì 9 gennaio 2024) ROMA – “Non so cosa faranno gli altri, io parlo per me. Io non mi, io faccio ildelle Infrastrutture e dei trasporti al mio massimo e questo ci tengo a continuare a farlo”. Lo ha detto il leader della Lega, e vice premier, Matteo, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 a proposito delle elezioniha anche aggiunto che gli “piacerebbe” candidare il generale Vannacci: “Lui è un’altra delle vittime della sinistra radical chic”, ha spiegato. L'articolo L'Opinionista.

leggi anche Generale Vannacci: "Valuto candidatura con la Lega alle" Sul caso Anas: 'Lasciate stare la mia compagna' Oltre ad annunciare di non candidarsi alle europee, Salvini ha anche aggiunto che gli "piacerebbe" candidare il generale Vannacci: "Lui è un'altra delle vittime della sinistra radical chic", ha spiegato. Il generale Roberto Vannacci risponde a Matteo Salvini, che lo vorrebbe in corsa per le europee con la Lega: "Ringrazio per il pensiero e per ..."