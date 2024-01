Europee | Salvini | “Non mi candido | resto a fare il ministro”

(Di martedì 9 gennaio 2024) MILANO – In un’intervista alla trasmissione televisiva ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, il leader della Lega e vice premier Matteoha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni. Al contrario, ha ribadito il proprio impegno a continuare nel ruolo didelle Infrastrutture e dei Trasporti, affermando: “Non so cosa faranno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteosulla Crisi Migratoria: ”i migranti vanno divisi in Europa”commenta le alleanze politiche per l’Fazio lascia la Rai,: “Auguri, non è un afdi Stato” Cna Costruzioni e Confartigianato Anaepa scrivono a ...

"Non so cosa faranno gli altri" leader,"io non mi candido, resto a fare il ministro delle Infrastrutture". A cinque mesi dalle elezioni europee, Matteo Salvini scioglie la riserva ed esclude di correre nella competizione elettorale del 6-9 giugno. Il "mio obiettivo" alle europee "è raggiungere i 5 stelle" nei consensi, afferma poi. Matteo Salvini non si candiderà alle prossime elezioni, ma sarebbe contento di poter inserire il generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega.