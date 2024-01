Europee | Salvini “L’obiettivo è prendere un voto in più del M5S”

(Di martedì 9 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alle“sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mio obiettivo è che la Lega prenda unin più dei 5 Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a “Non stop news” su Rtl 102.5.“Conto che la Lega faccia un ottimo risultato e soprattutto che sia determinante in Europa”. Riguardo alla sua scelta di non candidarsi,ha spiegato che “la cosa è molto più semplice: faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono tre ministeri in uno, faccio il segretario della Lega e quindi mi sembra più che sufficiente quello che sto facendo”. “Poi è chiaro che Meloni e Tajani faranno le loro scelte, fortunatamente come Lega abbiamo abbondanza di donne e uomini” da candidare.E ancora: “Mi è stato chiesto se se mi piacerebbe ospitare nella lista ...

, si diceva. Si è tirato indietro, " allenon mi candido ". L'ha fatto dopo aver scoperto il 4 gennaio in diretta televisiva che la leader aveva infranto quello che riteneva un patto ......voglia di candidarsi alle Elezioni. Lo vuole fare non per cambiare l'Europa ma per fare un test nazionale su di sè e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze:...Sul tema è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato ai microfoni di Rtl ... nelle regioni e, ripeto, anche in Europa". ...Quanto ai temi più strettamente politici, Salvini ha confermato l’intenzione di non candidarsi alle Europee: «Faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono tre ministeri in uno, poi ...