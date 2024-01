Europee | Salvini “L' obiettivo è prendere un voto in più del M5S”

(Di martedì 9 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alle“sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mioè che la Lega prenda unin più dei 5 Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a “Non stop news” su Rtl 102.5.“Conto che la Lega faccia un ottimo risultato e soprattutto che sia determinante in Europa”. Riguardo alla sua scelta di non candidarsi,ha spiegato che “la cosa è molto più semplice: faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono tre ministeri in uno, faccio il segretario della Lega e quindi mi sembra più che sufficiente quello che sto facendo”. “Poi è chiaro che Meloni e Tajani faranno le loro scelte, fortunatamente come Lega abbiamo abbondanza di donne e uomini” da candidare.E ancora: “Mi è stato chiesto se se mi piacerebbe ...

...voglia di candidarsi alle Elezioni. Lo vuole fare non per cambiare l'Europa ma per fare un test nazionale su di sè e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze:...... intanto è Matteoa rispondere a Giorgia Meloni. 'Io - ha detto ieri sera il vicepremier leghista durante una trasmissione tv - non mi candido alle'. Una risposta a Giorgia Meloni che ...ROMA (ITALPRESS) – Alle europee “sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mio obiettivo è che la Lega prenda un voto in più dei 5 ...in Europa e anche nelle Regioni». Anche lunedì sera, dai microfoni di Rete 4, ospite di “Quarta Repubblica”, la trasmissione condotta da Nicola Porro, Salvini aveva auspicato la riconferma degli ...