Europee | Salvini evita la sfida con Meloni | “Non mi candiderò | vorrei Vannacci in lista”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Matteonon si candiderà alle elezioni, ma vorrebbe invece presentare nelle liste della Lega il generale Roberto. Il vicepresidente del Consiglio e leader del Carroccio ha parlato dellea Quarta Repubblica, su Rete 4. “Non mi candido alle elezioni, continuerò a fare il ministro”, afferma. Un messaggio che in qualche modo sembra rivolto anche alla presidente del Consiglio, Giorgia, che in questo periodo sta riflettendo sull’ipotesi di candidarsi alleper provare a conquistare più voti per il suo partito, Fratelli d’Italia.non si candida alle, ma vuolein, quindi, afferma di non essere ...

...voglia di candidarsi alle Elezioni. Lo vuole fare non per cambiare l'Europa ma per fare un test nazionale su di sé e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze:......voglia di candidarsi alle Elezioni. Lo vuole fare non per cambiare l'Europa ma per fare un test nazionale su di sè e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze:...ROMA (ITALPRESS) – Alle europee “sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mio obiettivo è che la Lega prenda un voto in più dei 5 ...in Europa e anche nelle Regioni». Anche lunedì sera, dai microfoni di Rete 4, ospite di “Quarta Repubblica”, la trasmissione condotta da Nicola Porro, Salvini aveva auspicato la riconferma degli ...