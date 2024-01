Europee | Renzi | ' Meloni vorrebbe candidarsi non per cambiare Ue ma per un test nazionale'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Giorgiaha fatto capire che avrebbe tanta voglia dialle Elezioni. Lo vuole fare non perl'Europa ma per fare unsu di sé e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze: Salvini si è già sfilato (sa che rispetto ai successi elettorali del 2019 per lui quest'anno la corsa alle preferenze sarebbe stata un disastro). Gli altri ci stanno pensando". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

Si accendono i toni dello scontro politico in Parlamento, in particolare fra Matteo Renzi e Giorgia Meloni. Le elezioni Europee sono ormai ... (velvetmag)

Matteo Renzi continua a tracciare i suoi piani in vista delle elezioni Europee , puntando a conquistare 4 seggi per il suo partito, Italia viva. Un ... (ilfogliettone)

Matteo Salvini non si candiderà alle elezionidel 6 - 9 giugno . Lo annuncia a sorpresa il ministro delle Infrastrutture, che esclude di ... 'Dagli anni Novanta, da Craxi a Berlusconi a, ......previsione che la creatura di Silvio Berlusconi sarà "cannibalizzata" da Fdi alle elezioni, il segretario azzurro risponde: "Mi pare che finora ad essere cannibalizzato è il partito di, ...Il vicepremier e leader del Carroccio: sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mio obiettivo è che la Lega prenda un voto in più dei 5 Stelle ...Il ministro esclude una sua candidatura e lancia il nome del generale vittima della “sinistra radical chic”. Sfida aperta con FdI in Sardegna e in Veneto ...