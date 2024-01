Europee | Nevi FI | Forza Italia fondamentale per cambiare Europa in meglio

...la grande famiglia del Ppe e che sarà protagonista delle prossime elezionie della prossima maggioranza che sorreggerà le nuove cariche istituzionali'. Lo ha detto Raffaele, ...... baricentrico anche rispetto alle dinamicheche ci vedono protagonisti all'interno del Partito Popolare Europeo'. Così Raffaele, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei ...A Sestriere è cominciato il gigante numero 2 sulla Kandahar G.A. Agnelli, nell'appuntamento che ha riportato la Coppa Europa femminile sulle nevi del Colle. Sarà una sfida apertissima, per la 2^ run ...Opposizioni critiche per le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla manifestazione di via Acca Larentia per commemorare i tre militanti del Fronte della Gioventù, uccisi a Roma il 7 ge ...