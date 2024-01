Europa verso le elezioni tra guerre e Covid

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Da ieri l’ Italia ha dato inizio alla sua operatività a tempo pieno. Non si può dire che, soprattutto per i rappresentanti del popolo nel mondo politico, il periodo appena trascorso sia stato una parentesi di riposo nel senso più autentico del termine, soprattutto quello mentale. In un epoca in cui, a dovuta ragione, si fa riferimento in maniera sempre più ricorrente all’ utilizzo della AI, l’intelligenza artificiale, per la risoluzione di una lunga lista di problemi, non si può neanche per un attimo pensare di poter svuotare la testa dai pensieri. Anche se probabilmente non sereni, perché originati da quanto accade intorno, non potevano restare chiusi in un cassetto da aprire a fine vacanze. I componenti del Governo del Paese non sono i soli a trovarsi in condizioni simili, in quanto i loro omologhi che operano a tutte le latitudini, soffrono all’incirca allo stesso modo per cause più ...