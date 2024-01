Estrazioni Lotto | SuperEnalotto e 10eLotto | numeri vincenti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Scopri idelle, SuperEnae 10e, con un jackpot da 42 milioni L’estrazione del SuperEnadi lunedì 8 gennaio 2024, posticipata dalla Festa dell’Epifania, presenta un jackpot da 42 milioni di euro. L’attesa per scoprire la combinazione vincente si intensifica, con l’ultimo concorso che ha visto vincite superiori ai 33 mila euro con il “5”. Nel, il quarto concorso dell’anno, si svelano idalle 20:00. Sisal ematica pubblicheranno le vincite e le quote per la verifica delle schedine, fornendo dettagli dopo le. Il montepremi SuperEnacontinua a crescere dopo l’ultima vincita ...

Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto : le Estrazioni di oggi , lunedì 8 gennaio 2024 , in diretta su Today.it. Un'estrazione "speciale" e insolita, in una ... (europa.today)

delLunedì 8 Gennaio 2024 si gioca l'ultima estrazione Superenalotto di Sisal, con numeri vincenti che valgono un jackpot milionario. Tanti sperano di poter centrare la combinazione ...In diretta i numeri delledelSuperenalotto di lunedì 8 gennaio 2024. I risultati in tempo reale, con i numeri dele del 10eLotto. Ecco i sei numeri del concorso numero 3 del Superenalotto (...L’estrazione dell’8 gennaio del Lotto ha incoronato la Campania come la regione più fortunata grazie a due giocate sulla ruota "Nazionale" che hanno fruttato due super vincite. A Caivano, in provincia ...Ecco l'estrazione di lunedì 8 gennaio, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari ...