Esplosione in un hotel del Texas | almeno 10 feriti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "10" per quella che sembrerebbe essere un'di gas all'Sandman Signature di Fort Worth, in. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città", ha scritto la polizia su X. Appello a evitare la zona anche dai vigili del fuoco, che sono sul posto insieme ai soccorritori. A quanto riporta la Cnn, Reyne Telles, responsabile delle comunicazioni di Fort Worth, ha detto che "c'è stata un'in centro" e "c'era un pennacchio di fumo visto più in alto dei grattacieli". Telles ha continuato dicendo che ci sono detriti sparsi nella zona del municipio. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

(Adnkronos) – "Almeno 10 feriti" per quella che sembrerebbe essere un'esplosione di gas all'hotel Sandman Signature di Fort Worth, in Texas. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si preg ...Un'esplosione di gas ha sventrato un hotel nel centro di Fort Worth in Texas, si cercano ancora persone sotto le macerie ...