ESCLUSIVA IN – Buchanan | l’ex compagno Triantafillou | «Affare per l’Inter! Ricorda Sané»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)è il nuovo rinforzo dell’Inter arrivato dal mercato di gennaio e subito a disposizione di Simone Inzaghi. Di lui ha parlato Simon, exdi squadra di Tajon ai tempi del Syracuse Orange nella stagione 2017-2018 e oggi centrocampista del Burlington SC in Canada. Di seguito l’intervistarealizzata dal nostro corrispondente da Londra, Alessandro Schiavone.all’Inter, cosa ne pensi del suo approdo? Penso che sia un grandesia per l’Inter che per Tajon. Il mio exai tempi del college negli Stati Uniti ha tutto per sfondare in nerazzurro. A prescindere dalla categoria lui ha sempre avuto successo e non ho dubbi che si ripeterà anche all’Inter. Ha lavorato tutta la vita per questo momento e non si farà ...