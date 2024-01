EsaBac in 400 istituti superiori italiani e 42 francesi | in allegato l’Accordo italo-francese e tutti gli allegati normativi e le dichiarazioni  

I numeri dell'Questi i numeri relativi a questa forma di istruzione italo - francese: circalicei in tutte le regioni italiane 42 licei in Francia : vedere il sito del MEN 4 licei ...I numeri dell'Questi i numeri relativi a questa forma di istruzione italo - francese: circalicei in tutte le regioni italiane 42 licei in Francia : vedere il sito del MEN 4 licei ...