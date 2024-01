Erchie Brindisi | sindaco Pasquale Nicolì arrestato per concussione

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ildiè statoper, abuso d'ufficio in concorso e atti persecutori insieme all'assessore ai lavori pubblici e polizia urbana, Oronzo Bernardi. Entrambi sono stati posti ai domiciliari. La misura restrittiva, chiesta dalla procura, è stata emessa dal gip del Tribunale diche ha anche disposto il divieto di dimora per l'assessora ai servizi sociali, Pamela Melechì, e per l'ex responsabile dell'area tecnico-amministrativa del Comune, Ciro