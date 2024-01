Epidemia | due morti per influenza suina in poche ore | “Situazione preoccupante”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’diha colpito duramente l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, causando duein meno di 48 ore. La prima vittima, un uomo di 55 anni con preesistenti condizioni di salute gravi, è deceduto domenica 7 gennaio. Il giorno seguente, lunedì 8 gennaio, un secondo paziente, un uomo di 47 anni precedentemente in buona salute, è anch’esso deceduto a causa del virus. Lanel reparto di rianimazione è tesa. Attualmente, ci sono altri cinque pazienti ricoverati, tutti in condizioni critiche e in pericolo di vita. Tra questi, una donna è in condizioni particolarmente gravi e sta ricevendo un trattamento di supporto vitale avanzato tramite circolazione extracorporea, un processo in cui il sangue viene prelevato, filtrato e ossigenato da una macchina prima di essere reimmesso ...