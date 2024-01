Energia elettrica | interruzione temporanea | ecco dove e quando

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società E-Distribuzione ha reso noto al Comune di Avellino che l’verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti di sua competenza nella giornata di Giovedì, 11 gennaio, dalle ore 9 alle 16:59. Le strade interessate saranno le seguenti: via Tagliamento 33, da 39 a 49, 53, da 59 a 61, 65, da 69 a 71, 81, 85, 91, da 97 a 99, da 107 a 109, 113, da 117 a 119, da 123 a 127, da 137 a 139, 157, 41a, 43a, 43b, da 62 a 66, da 70 a 72, 173, 177, da 181 a 185; contrada Baccanico da 153 a 155, sn. L’dell’interesserà solo i clienti alimentati a bassa tensione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

